A pressão do governo nas companhias aéreas por passagens mais acessíveis

É forte a pressão sobre executivos de empresas aéreas pela redução dos preços dos bilhetes. Ministros do governo Lula procuraram o alto escalão das companhias para cobrar passagens mais baratas.



A resposta das aéreas é sempre a mesma: é impossível baixar preços sem redução significativa do valor do querosene de aviação. Nos últimos meses, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, realizou cortes pontuais no combustível. Segundo os executivos das aéreas, as quedas ainda não são suficientes para baratear os bilhetes.

