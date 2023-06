A péssima notícia para Magalu e Via envolvendo a Americanas

VEJA Mercado em vídeo | 2 de junho.

O futuro do Magazine Luiza e da Via, dona de marcas como a Casas Bahia e o Ponto, não é dos mais animadores. A avaliação é dos analistas do banco americano J.P Morgan. Eles enxergam que as empresas não conseguiram se beneficiar da crise envolvendo a Americanas e que a renda de seu principal público-alvo continua pressionada. As impressões negativas que devem assombrar as companhias até o ano que vem e o forte impacto nas ações são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 2.

