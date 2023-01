A péssima notícia para a inflação caso os combustíveis sejam reonerados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar sobre a reoneração dos impostos federais e estaduais sobre os combustíveis nesta terça-feira, 31. No início do ano, o governo federal prorrogou as isenções até o próximo dia 28 de fevereiro. Na saída de um evento da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o ministro disse que não discute esse assunto desde 1° de janeiro e que não há qualquer sinalização de uma prorrogação desse prazo. ”Desde 1º de janeiro, não discuto mais esse assunto. A decisão foi tomada pelo presidente da República, que, obviamente, pode revisitar a matéria, mas até o presente momento não houve, da parte dele, nenhuma provocação ao Ministério da Fazenda”, afirmou.

Uma eventual reoneração dos combustíveis faria disparar as projeções de inflação no país. No início do ano, pouco antes do governo prorrogar a isenção, alguns postos chegaram a reajustar em 70 centavos por litro os preços da gasolina. A Genial Investimentos calcula que inflação deve acumular alta de 6,5% em 2023. A eventual, e cada vez mais provável, reoneração dos impostos elevaria em 0,6 ponto percentual a previsão da corretora.

