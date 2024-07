A peregrinação da Coteminas por empréstimo de R$ 20 milhões do Banco Fibra

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em recuperação judicial, o Grupo Coteminas pediu autorização à Justiça para obter um financiamento, junto ao Banco Fibra, no valor de 20 milhões de reais. Caso autorizado, os desembolsos ocorrerão em duas fases: o primeiro correspondente a 25% do valor e o segundo correspondente a 75%.

O Grupo deu um imóvel em Vinhedo, no interior de São Paulo, como garantia do empréstimo. O passivo do grupo é superior a 2 bilhões de reais.