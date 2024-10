A parceria da Abralatas com o Governo para oferta de água no G20

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio da Coordenação Nacional de Logística do G20, e a Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas) concluíram parceria para o consumo de água nas reuniões do G20 que ocorrem até novembro de 2024. Durante os próximos encontros, que ocorrem em diversas cidades do país, e também na Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo do G20, a ser realizada em novembro no Rio de Janeiro, latas de alumínio irão substituir as usuais garrafas plásticas que servem água aos participantes das discussões. No total, serão 100 mil unidades de água mineral de fonte brasileira de Águas de Lindóia/SP, em latas de alumínio personalizadas de 350ml.