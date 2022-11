A ofensiva da Samsung para crescer no Brasil com a chegada do 5G

A Samsung aposta que esta será a Black Friday do 5G para os smartphones e da consolidação das TVs de maior valor agregado, como os modelos QLED e Neo QLED. A empresa sul-coreana, que representa 54,2% das vendas de celulares habilitados para a quinta geração da tecnologia móvel no Brasil, afirma que os aparelhos da nova geração estão ficando mais acessíveis aos consumidores. “O valor médio de um smartphone 5G caiu 30% desde o ano passado”, afirma Antonio Quintas, vice-presidente da divisão móvel da companhia no país. “Estamos passando por um processo de popularização do acesso, com a expansão da cobertura e cada vez mais pessoas descobrindo novas possibilidades. O 5G já é o segundo principal fator de decisão de compra de smartphones nesta Black Friday”.

Com 25 modelos diferentes aptos para a nova tecnologia no país, a empresa pretende explorar mais a frente da nova tecnologia móvel — em comparação com 2021, o avanço das vendas da companhia nesta categoria foi de 15 pontos percentuais. Um estudo da Ericsson Consumerlab mostrou que 25% dos smartphones vendidos no Brasil já estão habilitados ao 5G e sugere uma expansão acelerada em 2023: 70% dos usuários de smartphones no Brasil disseram que pretendem migrar para a tecnologia 5G já no ano que vem.

Para Quintas, a nova geração da tecnologia apresenta oportunidades para serem exploradas em outras frentes, como na propagação de relógios inteligentes. “Acredito que os nossos wearables irão ganhar espaço dentro de uma evolução que já vinha ocorrendo. Os smartwatches e os fones de ouvido sem fio têm muito apelo quando estamos falando de smartphones capazes de se conectar com velocidade maior e mais robustez”, diz ele. “Olhando para o médio e longo prazos, acredito que veremos um avanço grande do que chamamos de Internet das Coisas. A casa conectada já é uma realidade, com diversos eletrônicos que se comunicam. Mas estamos apenas no início dessa era e o 5G deve ser o grande impulsionador.”

Em relação a aparelhos de televisão, a empresa vê oportunidades criadas pela Copa do Mundo de futebol que está sendo realizada no Catar. “A nossa expectativa é crescer dois dígitos no segundo semestre, já que o mundial de futebol costuma ser um período bom para as vendas de televisões. A locomotiva de crescimento serão as telas grandes (iguais ou acima de 65 polegadas), que devem crescer 46% no segundo semestre. Quando falamos de TVs premium (mais sofisticadas), nossa projeção é ter um crescimento próximo de 100% no segundo semestre de 2022, o dobro do ano passado”, afirma Gustavo Assunção, vice-presidente da divisão de eletrônicos de consumo da Samsung Brasil. “Outro objetivo é um avanço das vendas pelos canais digitais, que já representam 45% quando falamos em TVs.”