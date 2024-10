A nova investida do empresário João Kepler

A Equity Fund Group (EQF), holding de investimentos dos empresários João Kepler, Nílio Portella e Tulio Mêne, comprou participação no Grupo Empreende Brazil, evento de empreendedorismo e negócios sediado em Florianópolis. O movimento faz parte da expansão da unidade de negócios EMG Equity Media, que tem como foco principal investir em empresas relacionadas a eventos, marketing, influência, música e tecnologia digital. O valor do negócio não foi divulgado. “Já estamos com dez empresas de eventos no portfólio e traremos mais 30 em 2025. Faremos uma consolidação no setor”, diz Kepler.