A nova frente de investimentos da Votorantim, Tigre e Gerdau

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Juntos Somos Mais, joint venture da Votorantim Cimentos, Tigre e Gerdau, que atua na digitalização e na propagação de benefícios para o setor da construção civil, vai investir 30 milhões de reais em uma nova vertical de inteligência de mercado. Na prática, isso significa dizer que a empresa vai oferecer pesquisas de opinião e transacionais com base em dados. “Estamos empenhados em fornecer às empresas do setor de construção civil insights que possibilitem um planejamento direcionado e melhores resultados”, afirma Juliana Carsoni, presidente da Juntos Somos Mais.

Entre os produtos disponíveis está o Panorama do Varejo da Construção Civil, o estudo mais abrangente do segmento, que apresenta dados de consumo, comportamento e tendências, além dos índices exclusivos de Digitalização e Expectativa do Varejo.