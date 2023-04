A nova carta na manga para Lula usar contra o Banco Central

VEJA Mercado em vídeo | 14 de abril.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mais uma carta na manga para usar contra o Banco Central. Depois dos números de inflação em março terem sido menores do que se esperava, o setor de serviços apresentou uma importante retração de 3% no último mês de janeiro. Ambos indicadores pressionam a autoridade monetária a baixar os juros. As munições de Lula contra o BC e a queda do dólar para a marca dos 4,91 reais são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 14.

Siga o Radar Econômico no Twitter