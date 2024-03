A mudança no debate sobre déficit zero após superávit em janeiro

O governo federal teve arrecadação recorde de 280 bilhões de reais em impostos no último mês de janeiro e acaba de consolidar um superávit de 81 bilhões nas contas públicas no mesmo período. A surpresa na arrecadação mudou a discussão sobre a ambiciosa meta de déficit zero das contas em 2024. A maior parte dos economistas ainda não acredita no cumprimento do objetivo, mas é praticamente consenso que o governo ganhará mais tempo para alterar seus objetivos. Os economistas da XP Investimentos escrevem em carta enviada a clientes que a meta só deverá ser alterada em meados do segundo semestre, e não mais neste início de ano — como o mercado especulava. A aposta ainda é em um déficit, de 0,6% do PIB brasileiro. A previsão para o crescimento econômico subiu para 2% sustentada por uma expansão da renda disponível às famílias e uma melhoria gradual do crédito.

