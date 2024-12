A mais nova aquisição do Grupo MDS no Brasil

O Grupo MDS comprou a APR Seguros, uma corretora especializada em seguros empresariais. Com a aquisição, a MDS assume a gestão de uma carteira com mais de 800 clientes, totalizando aproximadamente 150 milhões de reais em prêmios. “Essa aquisição é mais um passo estratégico fundamental, que fortalece nossa presença no Brasil e reflete nosso compromisso com o crescimento sustentável na região, somando-se às outras incorporações já realizadas no país, incluindo a mais recente, D’Or Consultoria, que nos consolidou como líderes no segmento de Saúde e Benefícios”, comenta Ariel Couto, CEO da MDS Brasil. “Estou confiante de que, sob esta nova estrutura, poderemos crescer rapidamente e oferecer soluções ainda mais inovadoras para atender às demandas do mercado,” finaliza Tuca Ramos CEO da APR Seguros.

