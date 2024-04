A luz no fim do túnel da Vale após tensões políticas

A mineradora Vale reportou seu relatório de produção e vendas no primeiro trimestre do ano, considerado uma prévia do resultado operacional, e surpreendeu positivamente o mercado financeiro. A produção alcançou a marca de 70,8 milhões de toneladas métricas de minério de ferro, crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 2023. Já as vendas de minério chegaram à marca de 63,8 toneladas no período, alta de 15% na base anual. “A Vale superou o nosso modelo em todos os aspectos – é apenas um trimestre, mas ainda assim é um sinal encorajador de que o guidance (projeção) anual pode agora ser considerado conservador”, escrevem os analistas do banco Citi em relatório enviado a clientes.

Por volta do meio-dia, as ações da companhia subiam 2,5%. No acumulado do ano, ainda apresentam desvalorização de 15%. As possíveis interferências políticas no processo de sucessão de Eduardo Bartolomeo na presidência da Vale derrubaram as ações no período.

