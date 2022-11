A leitura de Meirelles sobre a presença de Persio Arida na equipe de Lula

Na fatídica reunião com membros do BTG Pactual em que criticou as falas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Henrique Meirelles fez uma ponderação sobre o convite feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin ao ex-presidente do Banco Central Persio Arida para ocupar um espaço entre os economistas responsáveis pela transição de governo. “Eu suponho que o Alckmin chamou o Persio dizendo que eles teriam condições de influenciar mais à frente”, afirmou o ex-ministro — que fez uma ressalva. “Alckmin tem um papel importante, mas não na definição da política econômica”.

