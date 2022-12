A inesperada recusa de André Lara Resende para comando do Planejamento

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem um problema para contornar: quem será o ministro do Planejamento. É de interesse de Lula deixar a pasta nas mãos de um economista mais cacifado junto ao mercado financeiro. Na quarta-feira, 21, o futuro chefe do Executivo intensificou os esforços para convencer o banqueiro André Lara Resende a assumir a pasta, escalando o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para a missão. Não deu certo. Lara Resende negou o convite. Antes dele, outro economista responsável pela implementação do Plano Real, Persio Arida, foi cogitado para o comando da pasta. Além deles, o MDB negou a indicação de Renan Filho para o Planejamento. Diante das recusas, o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, avisou na manhã desta quinta-feira, 22: não haverá anúncio do nome que irá comandar o Planejamento hoje.