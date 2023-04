A importante baixa na diretoria da CVC que preocupa alguns analistas

A operadora de viagens CVC anunciou na manhã desta terça-feira, 25, que Marcelo Kopel renunciou ao cargo de diretor financeiro (CFO, sigla em inglês) e de diretor de relações com investidores da companhia. O executivo trabalhou na CVC por dois anos e deixa oficialmente a empresa no próximo dia 29. O CEO, Leonel Andrade, passa a acumular interinamente os cargos. O anúncio pegou o mercado de surpresa. Por volta das 12h30. as ações da CVC recuavam 5,5%. Em março, a empresa havia anunciado um acordo para renegociar cerca de 900 milhões de reais de suas dívidas. Dentre os pontos acertados, a CVC conseguiu adiar em três anos e seis meses o vencimento de parte das dívidas e se comprometeu a realizar um aumento de capital de 125 milhões de reais até o final do próximo mês de novembro.

A saída do diretor financeiro em meio ao processo de reestruturação das dívidas preocupa os analistas do banco americano JP Morgan. “No geral, vemos isso como uma notícia negativa, dada a perspectiva operacional ainda desafiadora e a estrutura de capital desconfortável. Mesmo após o reperfilamento da dívida, vemos a necessidade de cerca de 1 bilhão de reais de caixa para sustentar o crescimento, enquanto a empresa já se comprometeu com outro aumento de capital de pelo menos 125 milhões até novembro”, avaliam os analistas em relatório enviado a clientes. No acumulado do ano, as ações da CVC têm desvalorização de 40%.

