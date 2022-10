A “festa danada” para os bancos com Lula responsável

Com a valorização do dólar sobre o real superando quase todas as principais moedas em 2022, o Goldman Sachs enfatiza sua previsão de que a cotação da moeda deve seguir no patamar de 5,20 reais nos três meses seguintes ao primeiro turno da eleição presidencial, ocorrido no dia 2 de outubro. Entretanto, análises do banco ainda sugerem haver um espaço significativo para uma valorização do real frente ao dólar, com um prêmio de risco de aproximadamente 20% em reais, baseado no desempenho geral do real em relação às outras moedas e os principais fatores globais.

Analistas de mercado ouvidos pelo Radar Econômico afirmaram que um eventual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que toque a economia de maneira responsável e impulsione o consumo pode criar uma “festa danada” para os bancos.

Segundo os especialistas, a cotação do dólar poderia cair a 4,20 reais no primeiro ano de mandato do petista, a inflação chegaria a um patamar relativamente baixo, o aumento das reservas diminuiria substancialmente a dívida do país e o governo teria superávits primários consideráveis.

Siga o Radar Econômico no Twitter