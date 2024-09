A fala do presidente do Google que desagradou o setor de bets

O setor de bets está na bronca com Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil. Coelho participou de um jantar promovido pelo Grupo Esfera com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e compartilhou que os riscos das bets para o país são de longo prazo e que drena dinheiro que deveria ser gasto na compra de bens e serviços, segundo informações publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo.

“O Google, que se diz parceiro e tem muita ligação com a gente, está lá bradando contra”, revela em condição de anonimato um executivo do mercado de apostas. Muitas casas são anunciantes da rede e agora admitem rever o investimento.