A explosão de casos de Covid-19 nos laboratórios Fleury e Dasa

A variante ômicron do coronavírus provocou um expressivo aumento na média móvel de casos no Brasil que, por sua vez, superlotou hospitais e laboratórios de pessoas em busca de exames para a detecção da doença. Nas redes Fleury e Dasa, duas das maiores do país, não há falta de testes, mas é preciso agendar previamente a realização dos exames. Entre os dias 13 de dezembro e 12 de janeiro, houve um aumento de 118,39% na quantidade de exames para Covid-19 realizados no Grupo Fleury. A positividade passou de 2,78% para 45,45% no mesmo período. O grupo promete os resultados no mesmo dia caso o exame seja realizado até às 11h.

Já nos laboratórios da rede Dasa, a procura por testes aumentou 82,5% na primeira quinzena de janeiro na comparação com a última quinzena de dezembro. O agendamento prévio também é obrigatório para evitar o desabastecimento das unidades. Os resultados ficam prontos em até 48 horas. Na bolsa de valores, as ações do Fleury estão zero a zero no acumulado do ano, enquanto os papéis da rede Dasa caem 11% no período.

