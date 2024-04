A explosão de casas de aposta e cassinos on-line no Brasil

As apostas esportivas tiveram um aumento de 83% nos acessos, com mais de 400 milhões de visitas mensais. O levantamento é da Similarweb, empresa de inteligência e análise de tendências do mercado. Já entre os cassinos on-lines, o crescimento foi de 41% e mais de 100 milhões de visitas mensais. “Com a regulamentação, alguns requisitos como nível de serviço do atendimento ao cliente, segurança nas transações e ferramentas que combatam o uso indevido da plataforma por grupos vulneráveis serão pressupostos mínimos oferecidos por todos os players do mercado”, diz Marcos Sabiá, presidente do Galera.bet.

No último ano, se somados todos os meses, os sites de apostas online tiveram 6,1 bilhões de visitas. Em comparação com 2022, o aumento foi de 77,7%, com uma média de 653,3 milhões de visitas por mês a sites de apostas e jogos. “A exposição massiva das empresas de apostas esportivas nos mais diversos meios de comunicação fez com que a popularidade dos sites de apostas crescessem exponencialmente nos últimos anos. Os anos que se seguem serão de muita maturação de mercado por parte dos operadores”, diz Darwin Filho, presidente do Esportes da Sorte