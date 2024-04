A expectativa para o plano de recuperação judicial da Oi

A Oi está com negociações bastante avançadas com bondholders e torreiras, credores essenciais para aprovação do plano de recuperação judicial. A expectativa é de finalização do plano até quinta-feira, 18. A assembleia dos credores, marcada nesta quarta-feira, 17, foi suspensa até amanhã com previsão de votação na sequência.

Em paralelo, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta semana projeto que prevê a alteração do regime de concessão de telefonia fixa para o regime de autorização. Essa alteração ainda será votada pelo plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), mas indica um alinhamento com a agência reguladora. Isso também era considerado essencial para a preservação da empresa.