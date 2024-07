A expectativa da TIM para o Dia dos Pais

Com a proximidade do Dia dos Pais, a TIM buscou insights sobre as intenções de compra dos consumidores brasileiros por meio de sua plataforma TIM Ads. O levantamento destaca que itens de vestuário serão os presentes escolhidos, na faixa predominantemente de valores até R$100,00 e com a preferência por pagamento em dinheiro e em lojas físicas.

Os dados revelam que 69% dos entrevistados pretendem comprar presentes para apenas uma pessoa, destacando uma tendência por presentes mais significativos e personalizados. Entre os que vão presentear, 56% escolhem seus pais, sendo os itens preferidos roupas (45%), calçados (14%), perfumes (9%) e celulares (6%). Além dos pais, que são o foco principal, outros membros da família, como cônjuges (15%), avós e tios (2%), também serão presenteados.

Quando se fala em custos, no que diz respeito ao orçamento, 28% dos consumidores pretendem gastar até 100 reais, 23% até 300 reais e 9% até 800 reais, mostrando uma variedade de faixas para a data. E quanto à forma de pagamento, a pesquisa aponta que, este ano, 45% dos consumidores preferem usar dinheiro, enquanto 16% optam pelo PIX e outros 16% pelo cartão de débito, mostrando uma divisão entre métodos tradicionais e digitais. Além disso, 59% dos entrevistados planejam fazer suas compras em lojas físicas, valorizando a experiência presencial.