A euforia com o resultado da Petrobras e o suspense envolvendo a empresa

A Petrobras teve lucro expressivo de 38 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2023. Trata-se do segundo maior lucro líquido de uma empresa aberta para o período na história da B3. A primeira colocação pertence aos números da própria Petrobras referentes aos três primeiros meses de 2022. A estatal ainda aprovou o pagamento de 24 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. A companhia alegou que o endividamento abaixo de 65 bilhões de dólares permitiu tal anúncio, e que o valor está em linha com a política vigente da companhia. Os gestores temiam por um cavalo de pau da nova administração, teoria que não se concretizou e gera certa euforia no mercado. As ações da Petrobras subiram 3% na última quinta-feira, 12.

Por outro lado, um assunto sensível e que deve ser tratado pelos executivos da estatal na teleconferência de resultados é a política de preços de paridade internacional. A Petrobras deve praticar preços de combustíveis abaixo de tal métrica que serve de parâmetro para as distribuidoras. Os detalhes da nova política ainda não foram divulgados e as mudanças provocam suspense no mercado, podendo ofuscar os números expressivos da companhia.

