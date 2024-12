A estratégia de Tanure para abocanhar rapidamente rede Dia e GPA

Nem assumiu o controle da rede de supermercados Dia, o investidor Nelson Tanure já tem montada a estratégia para abocanhar também o GPA, dono da rede Pão de Açúcar, criando assim um grupo nacional de varejo ainda mais robusto. A ideia é que o negócio seja fechado no início do ano que vem. O investidor, junto ao Banco Master, Reag Investimento e WNT, já possuem cerca de 10% das ações do GPA.

Assessorado por Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master, Tanure já fez os primeiros contatos com o empresário tcheco Daniel Kretinsky, controlador do Grupo Casino, que admitiu vender a operação no Brasil no primeiro semestre do ano que vem. Há também grandes investidores em free float que serão abordados e também já admitem vender suas fatias para o novo investidor. É uma janela de oportunidade que se abre — e Tanure não vai desperdiçar.