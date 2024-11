A estratégia da CSN para abocanhar a Intercement Participações

O empresário Benjamin Steinbruch, dono da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), não tem pressa para fechar a compra da Intercement Participações. Já há uma oferta não-vinculante na mesa, para assumir também as dívidas do grupo, que protocolou pedido de recuperação extrajudicial.

Com dívida total de cerca de 22 bilhões de reais, a Intercement tem enfrentado dificuldades com o Banco do Brasil e com investidores estrangeiros, que ainda não aderiram ao plano. Enquanto ‘joga parada’, a CSN espera assumir a melhor condição possível para o negócio.