A dura reação do mercado ao inócuo discurso de Haddad – cotado na Fazenda

VEJA Mercado em vídeo | 25 de novembro.

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, lidera as bolsas de apostas para ocupar o ministério da Fazenda no governo Lula. Haddad compareceu a um evento realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), mas suas falas pegaram mal no mercado. A falta de clareza ao abordar assuntos relevantes para a bolsa prolongam as indefinições quanto à PEC da Transição e ao futuro de uma das pastas mais importantes da próxima gestão. A mensagem de Haddad na Febraban e a posterior irritação dos investidores são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 25.

