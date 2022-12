A dura reação do mercado à possível indicação de Mercadante para estatais

VEJA Mercado em vídeo | 12 de dezembro.

As especulações em torno de uma possível indicação do ex-ministro Aloizio Mercadante para a presidência da Petrobras ou do BNDES aumentaram e estremeceram o mercado financeiro. Na bolsa de valores, os investidores se antecipam e já precificam duramente os eventuais movimentos. O temor é de que o governo eleito promova modificações na Lei das Estatais, que foi criada justamente para blindar as companhias das interferências políticas. A dura reação do mercado a Mercadante e as mudanças que preocupam os investidores são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 12.

