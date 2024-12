A dica do CEO do KaBuM! sobre o futuro dos preços dos eletrônicos

É fato que os preços de produtos eletrônicos, como computadores, celulares e consoles, disparou depois da pandemia de coronavírus pela escassez de alguns componentes — sobretudo os semicondutores. Alguns desses itens chegaram a dobrar de valor em relação ao início de 2020. O CEO da loja eletrônica KaBuM! admite que os preços subiram, mas não acredita em uma redução tão acentuada nos próximos meses. Julio Cesar Trajano fala em um “novo normal” nos preços e cita a valorização do dólar frente ao real como uma das maiores vilãs dessa história. “Acho muito difícil voltar ao que era antes da pandemia, sobretudo com a alta do dólar. O que pode acontecer é uma eventual redução caso o câmbio se desvalorize […] Em tecnologia, é natural que uma versão nova de um produto específico evolua e tenha um custo mais alto”, disse em entrevista ao programa VEJA S/A, publicado todas as terças-feiras, às 11h.

