A descrença dos bancos com declaração de presidente do Banco Central

A afirmação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que os aplicativos dos bancos vão acabar “em até dois anos” não convenceu muita gente. “Admiro a autoestima”, brinca um executivo do setor. A expectativa do BC é que o open finance — sistema que permite o compartilhamento de dados entre instituições financeiras — permitirá a criação de um aplicativo único. Desde que foi lançado, os bancos gastaram 2 bilhões de reais para se adequar às regras do open finance. Mas o compartilhamento é, até agora, considerado baixo. Uma das razões: rejeição do consumidor a compartilhar seus dados.