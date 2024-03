A data comercial que deve superar as vendas da Black Friday na Shopee

O Dia do Consumidor é celebrado nesta sexta-feira, 15, mas a chamada Semana do Consumidor já tem feito a alegria de algumas varejistas. O período ficou conhecido pelos grandes descontos oferecidos pelas empresas. A asiática Shopee revela que as vendas na Semana do Consumidor já são 25% maiores em relação à semana da Black Friday de 2023. Já na comparação com o igual evento de 2023, as transações mais que dobraram ao crescerem 130%. Os dados reforçam o aquecimento do varejo neste início de ano. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) de janeiro identificou um crescimento de 2,5% nas vendas do setor em relação a dezembro — percentual bem maior que a projeção média do mercado, que era de 0,2%.

