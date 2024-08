A curiosa relação entre Harry Potter e o sucesso da Amazon

Corre nos bastidores da Amazon uma curiosa história. No início das operações, nos anos 1990, a Amazon agrupava seus produtos por classe em armazéns logísticos. Era, afinal, a decisão mais óbvia. Mas em 1998, quando do lançamento do livro ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’, que viria a ser um best seller, os pedidos pela obra da escritora J.K. Rowling eram tantos que congestionaram a seção de livros. Os funcionários fazia fila para separar os pedidos.

Como o fluxo significava atrasos e baixa produtividade, a Amazon passou a espalhar produtos de diferentes categorias pelos galpões — misturado aos itens de beleza, por exemplo, há itens de tecnologia e infantil. Desde então, mesmo com a aparente desorganização, os funcionários separam os produtos conforme a conveniência — e velocidade. Não é magia, é tecnologia.