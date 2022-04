A contagem regressiva para Bolsonaro indicar novo presidente da Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 04 de abril.

O presidente Jair Bolsonaro tem poucos dias para indicar o novo presidente da Petrobras depois que for oficializada a desistência do economista Adriano Pires de ocupar o cargo. Embora ainda não exista um consenso sobre o nome, os acionistas da estatal no mercado financeiro já articulam pensando em seus interesses. Entenda os bastidores dessa novela em mais uma edição em vídeo do VEJA Mercado.

