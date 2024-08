A condição da Fazenda para cumprir meta de déficit zero em 2024

O secretário-executivo do ministério da Fazenda, Dario Durigan — o número 2 da pasta liderada por Fernando Haddad —, afirmou que a aprovação do projeto que vai compensar a renúncia de recursos pela desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia é fundamental para o cumprimento da meta fiscal de déficit zero do Brasil em 2024. Durigan participou do Macro Day, evento organizado pelo banco BTG Pactual. O secretário falou ainda que a agenda de revisão de gastos está caminhando e deve ser revelada em detalhes em breve. “Se aprovada a compensação no Senado e na Câmara e levado o acordo ao Supremo até o dia 11 de setembro, que é o prazo colocado, a gente tem total condições de cumprir a meta neste ano”, disse. “Toda a intenção, todo o trabalho da equipe econômica do governo é para cumprir a meta deste ano, aprovar o acordo da compensação dos setores e dar tranquilidade para o fiscal. Este é o nosso plano de voo, nós não vamos mudar”, finalizou.

