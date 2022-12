A chance de Lula de resolver dois problemas de uma só vez

Depois de dispensar uma sondagem para assumir o Ministério da Agricultura, a senadora Simone Tebet terá uma nova janela de oportunidade no próximo governo. A ex-presidenciável deve viajar para São Paulo nesta sexta-feira, 23, onde irá se reunir com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é que a senadora em final de mandato seja convidada para um ministério. Qual? Bem, isso ainda não está definido. A recusa de economistas renomados para o Ministério do Planejamento abriu uma possibilidade interessante para que Lula chame-a para o comando da pasta, resolvendo assim dois ‘problemas’ de uma só vez.

Mas, aliados no entorno de Tebet veem com bons olhos a possibilidade de a senadora assumir o Ministério do Meio Ambiente para promover uma integração do agronegócio com a sustentabilidade, um dos motes de sua campanha enquanto candidata à presidência. O problema a ser contornado, nesse sentido, é a participação de Marina Silva no governo. A ideia mais palpável é que as duas, que percorreram as ruas do país no segundo turno em campanha para Lula, atuem de forma conjunta, com a deputada eleita atuando como uma ‘autoridade do clima’. Além dessas opções, existe a possibilidade de que Tebet assuma o Ministério das Cidades, ainda indefinido. A senadora já deixou seus auxiliares de sobreaviso para uma visita à Brasília na próxima semana.