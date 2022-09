A caça às bruxas de Bolsonaro por votação contra ‘kit covid’ no SUS

O presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu ‘a cabeça’ de membros da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, após a decisão contrária à adoção do chamado ‘kit covid’ para o tratamento de Covid-19 nos hospitais públicos. Em uma votação apertada, em dezembro de 2021, o colegiado ratificou a decisão de não recomendar o uso de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina na rede do SUS. Sabe-se que tais remédios não têm eficácia comprovada para o tratamento da enfermidade. Com o resultado, Bolsonaro iniciou uma ‘caça às bruxas’ aos membros do comitê que foram contrários ao ‘kit covid’. Um deles foi o conselheiro independente Nelson Mussolini, que representa a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e preside o Sindusfarma, o sindicato da indústria farmacêutica. Fontes afirmam que Bolsonaro tentou fazer pressão para destituí-lo após receber vídeos com os argumentos contrários à aprovação do uso dos fármacos no SUS. Com ou sem respaldo do colegiado, fato é que a prescrição do ‘kit covid’ para a doença ainda perseverou por meses depois da decisão.

