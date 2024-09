A bomba relógio do governo que pode impactar atividade industrial

Além do aumento da taxa Selic anunciado na semana passada, para 10,75%, na indústria do setor plástico, em especial, uma outra questão se soma e intensifica a preocupação: na semana passada, o Comitê Gestor de Comércio Exterior, núcleo executivo colegiado da CAMEX, aprovou o aumento nas tarifas de importação de matérias-primas para as resinas plásticas, que passarão de 12,6% para 20%. A previsão é que entrem em vigor em outubro. “A alta da taxa de juros, mais a mudança da taxa de importação são uma bomba-relógio”, diz Marcio Grazino, diretor da Maximu’s Embalagens, indústria do setor plástico com sede em Ribeirão Pires (SP) e filial em Varginha (MG).