O bom presságio das medidas de Haddad e a preocupação com o PIB

O pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi bem recebido pelo mercado, dada a interpretação de que a nova gestão vai trabalhar para diminuir a dívida pública. O novo ministro afirmou que a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva quer terminar o primeiro ano de governo com superávit de 11,1 bilhões de reais — em dissonância do rombo de 231 bilhões de reais expresso no Orçamento. Em paralelo, o pregão desta sexta-feira, 13, promete ainda refletir os escombros da Americanas e seu rombo de 20 bilhões e a divulgação do IBC-Br, conhecido como uma “prévia do Produto Interno Bruto (PIB)”, de novembro. O índice teve retração de 0,55% no mês, maior do que o esperado pelo mercado.

Siga o Radar Econômico no Twitter