A ‘bênção’ em latim de Alckmin para VP da Enel e empresários de Roma

Em recente missão em Roma, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, gastou seu latim em reunião com empresários locais. “Dominus vobiscum et cum spiritu tuo”, disse, ao se apresentar. Em português: “O Senhor esteja convosco e com o teu espírito”. Roberto Deambrogio, vice-presidente da concessionária de energia Enel, estava presente. O encontro gerou um chiste: com a Enel, só rezando mesmo. Alckmin também se encontrou com o papa Francisco. “Matei a saudade”, disse. “Eu fui coroinha na igreja em Pindamonhangaba e na minha juventude a missa era em latim.”

