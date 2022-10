A aposta na resiliência do setor de tecnologia em meio a cenário adverso

VEJA Mercado: expectativa é que empresas aumentem lucro apesar da alta nos juros

O cenário de taxa Selic a 13,75% ao ano e de manutenção do atual e elevado patamar dos juros no país parece não impedir o crescimento das empresas de tecnologia, fortemente impactadas pelo macro em função da tomada de crédito e de financiamentos para impulsionar seus negócios. A XP aposta que boa parte do setor vai apresentar um aumento nos lucros no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2021, apesar do cenário adverso. Intelbras, Locaweb, Totvs e Positivo são algumas das companhias no radar da corretora para a temporada de balanços que se aproxima. “Esperamos que a maioria das empresas apresente resultados sólidos em meio a um terceiro trimestre desafiador”, afirma a XP. A explicação por trás dessa resiliência varia de empresa para empresa, mas os segmentos de energia solar, segurança, e-commerce e a demanda pelo setor corporativo se destacam e têm suportado as vendas dessas empresas no país.

Siga o Radar Econômico no Twitter