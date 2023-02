A aposta do governo de SP no mercado milionário de games

O governo de São Paulo abriu inscrições para mais uma missão do CreativeSP, o programa de Internacionalização da Economia Criativa, fruto de parceria entre a InvestSP e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e que busca incentivar a geração de negócios, a atração de investimento estrangeiro e o intercâmbio internacional das empresas paulistas. O destino será a GDC-Game Developers Conference, um dos maiores eventos do mundo sobre jogos eletrônicos, setor que, no Brasil, movimenta o equivalente a 14 bilhões de reais por ano e conta com 101 milhões de consumidores, segundo estudo da consultoria especializada Newzoo.

A conferência acontece de 20 a 24 de março, em São Francisco, nos Estados Unidos, e empresas interessadas em participar da missão devem se inscrever pelo site da InvestSP até 10 de fevereiro. A missão para a GDC será a segunda voltada para o setor de jogos eletrônicos. Em agosto do ano passado, o CreativeSP levou dez empresas para a Gamescon, na Alemanha, e a expectativa dos participantes é que, nos 12 meses após o evento, sejam gerados quase 60 milhões de reais em negócios do setor de games no estado, cerca de dez vezes o orçamento total do CreativeSP para as nove missões realizadas em 2022.

Siga o Radar Econômico no Twitter