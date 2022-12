A aposta de João Doria para levar equidade racial para dentro das empresas

Numa nova frente de atuação voltada às questões raciais, o grupo empresarial Lide, fundado pelo ex-governador João Doria, inaugurou um braço chamado Lide Equidade Racial, voltado à promoção da equidade e fortalecimento de lideranças comprometidas com o enfrentamento ao racismo. Atual secretário executivo do Centro de Equidade Racial do Estado de São Paulo da gestão de Rodrigo Garcia (PSDB), o engenheiro Ivan Lima assumirá o cargo no grupo.

Outros nomes oriundos da gestão tucana em São Paulo já foram anunciados para o novo comitê de gestão do Lide. Em outubro, o ex-ministro da Educação, Rossieli Soares ingressou no grupo. O ex-ministro e secretário de Cultura Sérgio Sá Leitão assumem o Lide Justiça e Lide Cultura, respectivamente, também em janeiro. Todos os cargos são consultivos e sem remuneração, com prazo de dois de ocupação, e possibilidade de renovação.

