A aposta da Yalo no Brasil após aporte de Eduardo Saverin

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Yalo, líder global em gestão de relacionamento conversacional, anuncia a nomeação do seu sócio, Manuel Centeno, como o novo general manager da operação no Brasil. Centeno é um dos sócios da companhia e estava liderando a estratégia de crescimento da empresa na América do Norte, África, Oriente Médio e Europa como vice-presidente.

Fundada em 2016 por Javier Mata, a Yalo criou a primeira plataforma de IA conversacional que conecta as grandes indústrias com os pequenos e médios varejistas por meio do Whatsapp. A plataforma de comércio conversacional inclui soluções de marketing, analytics e pagamentos.

Em 2023, a companhia transacionou mais de 4 bilhões de dólares para empresas como Nestlé, Unilever, Mondelez, Heineken, Pepsi, Coca-Cola Femsa, Atacadão e Grupo Pão de Açúcar.

Durante a pandemia, a companhia recebeu investimentos de mais de 90 milhões de dólares liderados pela B Capital, fundo de venture capital do brasileiro Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook.