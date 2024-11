Os planos da 99 para entrar para valer no mundo financeiro

A 99, companhia voltada primordialmente à mobilidade, almeja ter seu próprio banco digital, que seria uma evolução do serviço 99Pay, já existente. Com o 99Pay, fintech criada há cerca de quatro anos, clientes que utilizam ou não a parte de mobilidade da companhia conseguem, por exemplo, depositar valores que rendem conforme o CDI e pagar contas. Segundo Marcelo Higuchi, gerente sênior de estratégia da fintech, a perspectiva de crescimento é “super positiva” e, na esteira disso, surge o plano de desenvolver o banco. “Estamos nos estabelecendo como um player forte nesse mercado de contas digitais, tentando aos poucos migrar para um negócio de banco digital”, diz ao Radar Econômico. O 99Pay deve fechar o ano com cerca de 20 milhões de usuários cadastrados na plataforma. Em agosto, eram 16 milhões, um aumento de 120% na comparação ano a ano. A empresa considera que já é grande, mas quando se trata de virar um banco completo, há um longo caminho à frente. “Tem uma jornada para conseguir mais licenças (do Banco Central) e desenvolver nossos recursos internos e entender mais profundamente sobre o mercado para garantir que a gente consiga ofertar o melhor aos usuários”, diz Higuchi. Atualmente, a base de usuários do 99Pay se alimenta principalmente dos mais de 50 milhões de usuários ativos do segmento de mobilidade da 99, mas a ideia é que, no futuro, os dois serviços se retroalimentem de maneira mais equilibrada.

