63% dos trabalhadores brasileiros têm problemas financeiros, aponta estudo

A saúde financeira dos funcionários influencia diretamente na produtividade e no clima organizacional das empresas. Mais da metade dos trabalhadores brasileiros (63%) enfrentam problemas financeiros. É o que revela a pesquisa “Saúde & Gestão” realizada pela Onze, fintech especializada em saúde financeira e previdência privada corporativa. Dos 770 entrevistados, 30% relataram problemas de saúde mental/emocional e outros 20% problemas de saúde física.

A pesquisa também traz a visão de 293 RHs pelo Brasil para entender quais são as maiores preocupações na gestão dos colaboradores, e mostrou que há uma diferença entre a percepção dos colaboradores e do RH: entre as ações promovidas pelos RHs para cuidar dos seus colaboradores, 59% apostam na realização de palestras e ações específicas sobre saúde, 56% apostam em comunicações de conscientização e 49% na implementação de um plano de saúde tradicional. Apenas 16% realizam campanhas para implementar planos de saúde financeira, sendo este o maior desafio apontado pelos colaboradores.