53% das empresas estão investindo em IA para inovação

Uma em cada duas empresas estão investindo em inteligência artificial para inovação. É o que revela pesquisa da consultoria ACE Cortex, em conjunto com a edtech Future Dojo e boutique de M&A ACE Advisors

Mais da metade dos entrevistados do estudo (52%) considera a inovação como prioridade em suas organizações, em contraste com os 39% registrados em 2023. A pesquisa entrevistou C-level, Diretores, Conselheiros, Gerentes e Coordenadores de mais de 300 companhias de 40 setores da economia brasileira, em sua maioria com faturamento anual acima de 1 bilhão de reais.