Mineração e ESG de mãos dadas?

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) anuncia hoje, em webinar, a meta de elevar em 53% até 2030 os investimentos do setor em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A entidade vai divulgar também os resultados de estudo inédito sobre o perfil das ações atuais das mineradoras relacionadas ao ESG (sigla para ambiental, social e governança).

A agenda ESG foi adotada como resposta à pressão da sociedade depois do rompimento de barragens de rejeitos em Minas Gerais. CEOs de mineradoras e de organizações como Pacto Global, Instituto Ethos e Falconi Consultoria confirmaram presença no evento, que será conduzido pelo ex-ministro e presidente do IBRAM, Raul Jungmann.

Saúde para os informais – De olho nos 39 milhões de brasileiros em atividades informais, a argentina Klimber amplia sua atuação no Brasil com um seguro de acidentes pessoais focado em trabalhadores autônomos e sem registro em carteira, como entregadores de aplicativo e pequenos empreendedores. Recém-chegada ao Brasil, a startup já conta com uma parceria de peso: o Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre. A estratégia para o mercado brasileiro é atuar como braço tecnológico de fintechs, administradoras de cartões de crédito, operadoras de turismo, entre outras, que buscam produtos de seguros como frentes extras de receita. A meta da Klimber é fechar um milhão de apólices emitidas no primeiro ano de atuação no País.

Startup: a vez do camelo – No ecossistema das startups, ser unicórnio é ótimo. Mas não é tudo. O melhor agora é ser “camelo”: uma startup com crescimento sustentável e maior resiliência às intempéries econômicas no País. Um exemplo é a SenseData, startup que desenvolveu a maior plataforma de Customer Success e Dados Acionáveis da América Latina. Adquirida pela Zenvia no final de 2021, a SenseData realiza a gestão de Customer Success de mais de 200 empresas, incluindo marcas como UnileverFood Solutions, VR Benefícios, Geofusion, Mercado Livre, Gupy e Reclame Aqui. Ao todo, são mais de 18 milhões de clientes gerenciados pela plataforma, com cerca de 5 mil usuários ativos. Juntas, Zenvia e SenseData somarão mais de R$ 500 milhões em receita anual, 10 mil clientes e mais de 1.000 colaboradores. “Podemos ver com as maiores e mais inovadoras empresas do mundo, que o presente e o futuro está em ser customer first”, afirma Mateus Pestana, CEO da SenseData.

Seguro residencial em alta no mercado – Seguradora 100% digital com foco em apólices patrimoniais, a Flix fechou parceria com a BMG Seguros. Vão atuar em conjunto para oferecer seguros residenciais em todos os canais da DM, que soma mais de 4 milhões de clientes e lidera o segmento de cartões private label(cartões de lojas) em supermercados do País. A expectativa é gerar uma receita de mais de R$ 100 milhões em cinco anos. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) indica que o ramo de proteção patrimonial teve receita de R$ 10,3 bilhões no primeiro semestre do ano, um avanço de 25% em relação ao mesmo período de 2021.

Inteligência artificial: US$ 60 bi até 2025 – Segundo um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a inteligência artificial é uma das tecnologias com maior potencial de promover mudanças na indústria nos próximos anos e movimentará US$ 60 bilhões ao ano no mundo até 2025. O mercado de manutenção industrial movimenta R$ 80 bilhões e segundo a mesma CNI, pelo menos metade desse montante é movimentado por 450 mil pequenas e médias indústrias pelo país. Pois é! Citei mercados bilionários e um oceano azul para quem atua com Iot e Inteligência artificial. A startup Evolv, fundada por dois pioneiros do Iot no Brasil e que tem revolucionado o mercado de facilities e manutenção preditiva com sistemas e sensores capazes de prever da limpeza a manutenção preditiva. O mercado de Facilities (leia limpeza profissional) é gigantesco no Brasil: na ordem de R$ 100 bilhões/ano, com mais de 38 mil empresas.