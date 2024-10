Meio ambiente: empresas se antecipam à COP-30 para proteger a Amazônia

Um conjunto de instituições e corporações, representando uma parte significativa do PIB brasileiro, se mobiliza para antecipar as discussões sobre a proteção e o desenvolvimento da Amazônia, que vão marcar a pauta da COP-30, a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas marcada para 2025 no Brasil. A Amazônia é crucial para os esforços globais de combate aos efeitos da crise climática, sendo um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo, muito embora esteja enfrentando seu maior desafio: as queimadas – criminosas ou não.

Grandes marcas como Vale, Itaú, CNI, Senai, Sesi, Latam, Hydro, BHP, Alcoa, MRN, IBRAM, além de ONGs, governos, ambientalistas e acadêmicos, estão envolvidos na realização da segunda edição da ‘Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias’, agora em novembro. Uma das estrelas do evento será Laurence Tubiana, CEO da Fundação Europeia do Clima, e representante especial do governo francês na COP-21, que selou o Acordo de Paris, em 2015.

Este evento pré-COP-30 terá mais de 130 palestrantes, com a curadoria da ex-ministra do Meio Ambiente e integrante do Conselho Econômico e Social da ONU Izabella Teixeira, e tem como um dos idealizadores o ex-ministro e ex-presidente do Ibama Raul Jungmann, atual presidente do IBRAM. A expectativa é de que o documento com as conclusões do encontro seja encaminhado para integrar a pauta da COP-30.

Laurence Tubiana desempenhará um papel central na COP-30. Sua experiência na negociação do Acordo de Paris em 2015 traz uma perspectiva valiosa para a discussão sobre mudanças climáticas. Laurence é reconhecida por sua liderança em iniciativas que buscam integrar políticas climáticas com desenvolvimento sustentável, enfatizando a necessidade de soluções básicas na natureza e justiça climática

Sua presença no evento é vista como uma oportunidade para fortalecer laços internacionais e promover uma agenda global que priorize tanto a proteção ambiental quanto o desenvolvimento social. A COP-30 não representa apenas uma chance histórica para o Brasil reafirmar seu compromisso com a luta contra as mudanças climáticas, mas também para abordar questões críticas como a justiça social e a equidade no acesso aos recursos naturais.

A coluna foi ouvir especialistas na área que observam pontos positivos e negativos da COP-30, na medida em que será usado politicamente pelo presidente Lula, à beira das eleições majoritárias de 2026.

Prós:

Visibilidade global: A realização da COP-30, em Belém do Pará, vai destacar a importância da Amazônia nas discussões climáticas globais, permitindo que o Brasil assuma um papel de liderança na diplomacia ambiental

Oportunidades de desenvolvimento sustentável: A conferência vai reforçar a necessidade de investimentos em tecnologias verdes e práticas sustentáveis, promovendo um modelo de desenvolvimento que respeite a biodiversidade e as comunidades locais

Aumento do engajamento empresarial: Com a participação de grandes marcas e organizações, há a expectativa de mobilização do setor privado em torno de uma agenda ambiciosa para a sustentabilidade

Contras:

Desafios locais: Apesar das oportunidades, Belém enfrenta problemas estruturais, como falta de acesso à água potável e saneamento básico para uma parte específica de sua população. Isso levanta questões sobre como os benefícios da conferência serão distribuídos localmente;

Risco de greenwashing: Há preocupações de que algumas empresas possam usar a COP-30 como uma plataforma para promover iniciativas superficiais sem um compromisso real com a sustentabilidade; e

Expectativas não atendidas: A realização do evento pode gerar expectativas elevadas entre as comunidades locais quanto aos benefícios diretos que podem não se concretizar se não houver um planejamento adequado.