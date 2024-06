Criptoativos em alta no Brasil

Caracterizado pela grande volatilidade, o mercado de criptoativos no Brasil registrou avanço no primeiro semestre do ano, com muitos fundos de investimento obtendo retornos substanciais. O resultado foi puxado pelo forte desempenho das operações nos EUA, na esteira da aprovação de projeto de lei para regulamentar o segmento pela Câmara americana.

De acordo com dados do Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index, fundo de investimento multimercado, liderou o ranking com um retorno MTD de 17,8% e um retorno YTD (significa “ano até a data”, e se refere a um período que começa no início do ano e termina na data em que um relatório financeiro ou contábil é finalizado) de 66,1%. Outros fundos também apresentaram resultados positivos, caso do BLP Crypto 100, investimento no exterior com um retorno MTD de 23,2% e um retorno YTD de 60,2%.

“As novidades positivas no cenário regulatório nos EUA foram fundamentais”, afirma Axel Blikstad, sócio fundador e CEO da BLP Crypto. “A aprovação da FIT21Bill é um passo importante para o marco regulatório de criptoativos nos EUA.” Trata-se do projeto da Lei de Inovação e Tecnologia Financeira para o Século 21, aprovada pela Câmara dos EUA com amplo apoio bipartidário. O texto vai agora para o Senado.

De forma geral, estabelece um regime regulador para os mercados de criptomoedas nos EUA, definindo proteções ao consumidor e atribuindo à CFTC (Commodity Futures Trading Commission) o papel de principal regulador de ativos digitais. Outras mudanças:

Continua após a publicidade

Delimita mais claramente o que caracteriza um token criptográfico como valor mobiliário ou commodity. Isso ajuda a reduzir a incerteza regulatória que afetava o setor;

Limita a autoridade da SEC ( Securities and Exchange Commission ) sobre a indústria criptográfica, especialmente em relação a exchanges . A CFTC ganha mais poder de decisão, o que é visto como mais neutro para o setor;

) sobre a indústria criptográfica, especialmente em relação a . A CFTC ganha mais poder de decisão, o que é visto como mais neutro para o setor; Ainda há detalhes a serem definidos, mas representa um primeiro passo para estabelecer uma estrutura regulatória para ativos digitais.

Para analistas do setor, o sucesso dos fundos de investimento multimercado no Brasil pode ser atribuído ao desempenho desse mercado nos EUA. A crescente popularidade e a aceitação dos criptoativos como forma de investimento e pagamento, dizem eles, têm contribuído para o aumento da liquidez e da confiança nos mercados de criptoativos.

A coluna traz abaixo o ranking dos fundos com melhores desempenhos em criptoativos no País:

Produto Return MTD Return YTD HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 17,8% 66,1% BLP CRYPTO 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR 23,2% 60,2% MERCURIUS CRYPTO VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 19,7% 55,6% EMPIRICUS CRIPTOMOEDAS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 15,5% 50,6% BB MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 11,5% 48,7% QR CAPITAL BLOCKCHAIN ASSETS I FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 17,5% 45,1%

Fonte: CVM