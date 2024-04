Indústria e governo vão à Alemanha discutir transição energética

Enquanto a crise econômica brasileira não consegue ser superada, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) promove, no dia 22 de abril, o Fórum Brasil-Alemanha no Centro de Convenções da Hannover Messe para discutir a parceria e debater temas estratégicos como segurança e transição energética, bem como apresentar projetos regionais de transição verde. A Alemanha é o 4º parceiro comercial do Brasil. Em 2023, a corrente de comércio entre os países foi de US$ 18,79 bilhões.

O evento ocorre durante a tradicional Feira de Hannover, principal evento internacional de tecnologia para a indústria e de tendências para o segmento industrial e manufatura avançada, entre os dias 22 e 26 de abril, com o tema “Energizando a Indústria Sustentável”. O tema é uma das prioridades para a neoindustrialização brasileira e está alinhado ao Plano de Retomada da Indústria, entregue ao governo brasileiro pela CNI.

Estudo recente da CNI mostrou que será necessário um investimento de cerca de R$ 40 bilhões, até 2050, para descarbonizar os setores que mais consomem energia nos processos produtivos. Por exemplo, o cimento e a siderurgia podem reduzir 499 milhões de toneladas de CO² até 2050. A cifra é alta e, por isso, a indústria brasileira precisará de financiamento. Para a CNI, aproximar a relação comercial com a Alemanha pode ajudar o Brasil a descarbonizar sua economia e a atingir a meta climática de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 48% até 2025 e em 53% até 2030.

O Fórum Brasil-Alemanha é realizado em parceria com a Federação das Indústrias Alemãs e com apoio da Embaixada do Brasil em Berlim, da ApexBrasil e da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.

Continua após a publicidade

A Parceria Estratégica Brasil-Alemanha foi estabelecida em 2002 e relançada em 2023 pelo atual governo brasileiro. O foco da parceria é o fortalecimento da cooperação no enfrentamento dos desafios globais, com destaque para a expansão das energias renováveis, o combate às alterações climáticas e o combate à pobreza.

PS – A indústria brasileira participará de todos os dias da Feira de Hannover, representada por 300 empresários industriais de todo país, com apoio da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) e da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG). Estão previstos para esta edição da feira quatro mil expositores de cerca de 150 países, com destaque para empresas dos setores mecânico, elétrico, digital e de energia.