A esperada inflação de dois dígitos

O IPCA-15, índice que serve como uma espécie de prévia da inflação oficial, fechou o ano em 10,42%, confirmando uma alta dos preços na casa dos dois dígitos para 2021. O número contribui para aumentar a pressão sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro já que este é o pior resultado desde 2015. A inflação do ano e a pressão de servidores federais sobre o presidente Jair Bolsonaro são os temas do Giro VEJA desta quinta-feira.