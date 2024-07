Os segredos de Roma para quem quer conhecer atrações além do óbvio

Virgílio (70 a.C.-19 d.C.), considerado um dos maiores poetas clássicos, inclusive por inspirar um personagem central na obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri (1265-1321), cunhou uma frase célebre sobre Roma, que ainda hoje, muitos séculos depois, comove turistas do mundo inteiro: “Tua honra, teu nome e tua glória perdurarão para sempre”. A extraordinária Roma mantém a sua tradição — o Vaticano, o Coliseu e a Fontana di Trevi estão aí para provar isso —, mas a cidade guarda atrações que vão muito além do óbvio.

Saindo do Centro Histórico e indo para San Lorenzo, bairro da resistência romana que foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial, o viajante encontra a trattoria Pommidoro dal 1890, um dos destinos preferidos do cineasta e poeta Pier Paolo Pasolini (1922-1975), que jantou ali antes de ser assassinado, em circunstâncias nunca esclarecidas. Pasolini estabeleceu uma amizade com o proprietário Aldo Bravi depois de ter sido salvo de um ataque homofóbico que sofreu na praça em frente ao local — ele foi levado para dentro para ficar em segurança. Em sinal de agradecimento, o artista passou a convidar seus amigos para jantar ali, incluindo a cantora Maria Callas (1923-1977), que se apresentava no subsolo. Hoje em dia, as paredes são repletas de homenagens a essas grandes figuras. O spaghetti alla carbonara é um dos sucessos da casa, que tem ainda uma carta de vinhos especial e o azeite de oliva extravirgem cultivado na fazenda da família, em Sabina.

Depois do almoço, a dica é visitar a pequena Chiesa di Santa Maria in Via, pouco explorada pelos fiéis, quase escondida entre inúmeras lojas de luxo espalhadas pelas Via dei Condotti e Via del Corso. Dentro da igreja, em uma sala lateral anexa, há um culto à Madonna del Pozzo (Virgem do Poço), onde se pode beber água tida como milagrosa.

Para finalizar o dia de maneira insólita, a dica é se dirigir ao monumental Parco Degli Acquedotti (aquedutos de Roma), para ver o sol se despedir entre as ruínas, andando de bicicleta, se houver fôlego, e fazer um piquenique com um bom vinho italiano, prosciutto e queijo. Um gigantesco parque frequentado basicamente pelos romanos, e que hospeda festivais de cinema durante o verão, serviu de inspiração para o cineasta Federico Fellini (1920-1993) na abertura do clássico A Doce Vida (1960), quando um helicóptero o sobrevoa carregando uma imagem de Jesus Cristo. Também foi cenário para o filme A Grande Beleza (2013), dirigido por Paolo Sorrentino e vencedor do Oscar, e, mais recentemente, para a série Ripley (2024), da Netflix.

Depois de toda a jornada, que tal desfrutar de um dos mais promissores hotéis da cidade? Trata-se do Romeo Roma, que será inaugurado em setembro na Via di Ripetta, próximo à Piazza del Popolo. A obra ficou a cargo do escritório Zaha Hadid Architects, que mantém o legado da iraquiana radicada em Londres, morta em 2016. O novo espaço, sediado em um edifício do século XVI, traz formas curvas e fluidas, piscina de fundo transparente com vista para ruínas arqueológicas, encontradas durante as escavações das obras, e restaurante comandado pelo estrelado chef francês Alain Ducasse. Roma não se esgota nunca e continuará inspirando poetas do presente e do futuro.

Publicado em VEJA, julho de 2024, edição VEJA Negócios nº 4